Власти Пятигорска прокомментировали эпидситуацию на Хорошевском и Нальчикском кладбищах после ливней

Оба кладбища находятся в зоне возможного подтопления. Фото: Яндекс.Карты

Весь день жители Предгорного округа в Ставропольском крае с тревогой следили за новостями об уровне воды на Хорошевских прудах под Пятигорском - там возник риск прорыва дамбы. Но тут встал еще один важный вопрос - не повлияли ли затяжные дожди на эпидемиологическую обстановку в округе, ведь там находятся два кладбище - Хорошевское и Нальчикское (Ново-Горячеводское).

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов заверил, что все находится под контролем.

- Размытых захоронений нет, соответственно, нет опасения в ухудшении эпидобстановки. Частично посмывало проезды, будем проводить работы по их подсыпке, - написал градоначальник в своем официальном Телеграм-канале.

Что касается каскада прудов, ситуацию удалось стабилизировать и снизить уровень воды. Но власти призвали все равно не расслабляться.