В начале рабочей недели на Ставрополье ожидаются грозовые дожди и ветер 20-23 м/с

В начале недели на Ставрополье ожидается шторм Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье в начале рабочей недели ожидаются грозовые дожди, град и шквалистый ветер 20-23 м/с. Непогода останется в регионе по крайней мере до среды. Сегодня, в понедельник, 5 мая, температура воздуха будет +20-25 градусов, в Ставрополе – +20-22 градуса. Гроза и дождь ожидается по всей территории региона.

Во вторник, 6 мая, на Ставрополье также ожидается сильная непогода. Ночью в крае похолодает до +12 градусов, а днем потеплеет до +26. При этом грозовые дожди с градом со шквалистым ветром ожидают в том числе и в Ставрополе. Ночью снимут штормовое предупреждение, введенное с 3 июня.

В среду, 7 мая, ночью на Ставрополье ожидаются грозовые дожди, однако уже днем осадки станут кратковременными, а шквалистого ветра и вовсе не прогнозируют. В это время в Ставрополе непогоды не ожидается в принципе. И все же температура воздуха ночью опустится до +11 градусов, а днем поднимется до +28.

Также напомним, что шторм на Ставрополье только 4 июня принес множество проблем: в Ставрополе остановили купальный сезон из-за схода сели в Комсомольский пруд, в Предгорном округе объявили об опасности прорыва дамбы, а над Сенгилеевским водохранилищем заметили смерч.