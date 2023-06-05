Двух человек госпитализировали в больницу после аварии на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Шпаковском округе Ставрополья выезд на встречную полосу стал причиной аварии, в которой пострадали два человека. Вблизи села Дубовка водитель «Киа Сид» не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Ладу Калину», которая ехала навстречу иномарке.

Отечественное авто от удара вылетело в кювет, а иномарка осталась на дороге. На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— В больницу Ставрополя госпитализированы оба водителя. Спровоцировал ДТП 52-летний житель Шпаковского округа, который за последние 2 года 8 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

У автомобилиста взяли кровь для анализов на алкоголь. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.