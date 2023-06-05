Фото: правительство РИ

Ингушетия отметила 31-ю годовщину со дня образования республики. Местные жители празднуют это событие 4 июня – именно в этот день вышел соответствующий федеральный закон России. Земляков в официальном обращении поздравил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

– После 1992 года, несмотря на все испытания тех лет, Ингушетия открыла для себя надежные пути социального, политического и экономического развития. Наличие государственности обеспечило сохранение родного языка, всестороннего развития интеллектуального потенциала, сохранение самобытной культуры. Ингушетия – неотъемлемая часть России, ее достойные представители сегодня, плечом к плечу вместе с соотечественниками из других регионов России, выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине, – отметил Калиматов.

Республику поздравили и крупные политики, в том числе спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и полпред президента в СКФО Юрий Чайка.

– Ингушетия неизменно вносит достойный вклад в укрепление и развитие нашей страны, решение важных задач на Северном Кавказе. Уверена, что субъект Российской Федерации продолжит показывать положительную динамику по основным социально-экономическим показателям, не будет сбавлять заданных темпов, – заявила в письме Матвиенко.

– Ингушетия сегодня является одним из самых развивающихся субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Благодаря значительному потенциалу в самых разных сферах, республика продолжает успешную работу по реализации национальных, а также «прорывных» проектов, вошедших в модель экономического развития региона, – написал Чайка.

В честь Дня Ингушетии в республике провели около 100 мероприятий. Главным событием стал концерт «Моя республика – моя семья» на центральной площади перед ДК в Сунже. Перед местными жителями выступили коллективы из самой республики, а также приглашенные артисты из Адыгеи, Дагестана и Чечни.