Трактор перевернулся после аварии из-за нарушения на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Георгиевске на Ставрополье, вблизи станицы Александрийской, водитель ВАЗ-2109 решил обогнать машину на перекрестке, что нарушает правила дорожного движения. В этот момент впереди поворачивал трактор, в который врезалась легковушка. От удара отечественное авто уехало в поле, а трактор перевернулся на дороге. На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— В автоаварии получила травмы 31-летняя пассажирка «девятки». Водители не пострадали. Спровоцировал ДТП 42-летний житель Георгиевского округа, мужчина был трезв, за последние 2 года он 7 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Чаще всего водителя штрафовали за скорость. На этот раз ему выписали протокол за отсутствие страховки. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.