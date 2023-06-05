Экс-директор газовой компании на Ставрополье пойдет под суд за премии на 1,1 млн

Экс-директора газовой компании на Ставрополье осудят за кражу денег у компании Фото: Даниил ОПАРИН

В Минераловодском округе Ставрополья под суд пойдет бывший директор газовой компании, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями. С мая 2019 по май 2020 он подписывал приказы о начислении себе стимулирующих выплат, а также премий.

В общей сложности он украл у компании 1,1 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— В результате незаконных действий обвиняемого компании причинен ущерб на общую сумму более 1,1 млн рублей. Полученными денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению, – пишет ведомство.

На директора завели уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Сейчас расследование завершили, и материалы направили в суд на рассмотрение. Там решится судьба фигуранта.