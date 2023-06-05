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НовостиПроисшествия5 июня 2023 9:13

Пять человек попали в больницу после аварии с грузовиком на Ставрополье

У водителя легковушки якобы лопнуло колесо по пути, и он не смог избежать аварии
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Андроповском округе Ставрополья, на 295 километре трассы «Кавказ», водитель «Пежо» не выдержал безопасной дистанции и врезался в едущий впереди КАМАЗ с цистерной, загруженным кормом для птиц. От удара легковушка перевернулась, а на место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— В больницу Невинномысска доставлены 22-летний водитель и четыре пассажира «Пежо» (предварительно, все жители Пятигорска 22-17 лет, личности устанавливаются), – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Со слов водителя, компания ехала домой из Сочи. В пути у автомобиля якобы лопнуло колесо, и избежать аварии он просто не смог. За последние два года автомобилиста семь раз оштрафовали за нарушение правил дорожного движения. Экспертиза покажет, был ли он пьяный. Проводится проверка.