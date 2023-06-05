Четыре детских сада Солнечнодольска на Ставрополье закрыли из-за потопа

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В поселке Солнечнодольске на Ставрополье из-за сильного подтопления населенного пункта закрыли четыре детских сада. Об этом в социальных сетях заявил глава Изобильненского округа Владимир Форостянов.

Под ограничение попали сады №13, 23, 36 и 41 – все в черте поселка. Сейчас специалисты занимаются устранением подтопления и восстановлением работы в социальных объектах.

— Приносим свои извинения за временные неудобства, – написал Владимир Форостянов.

Напомним, что Ставрополье в конце выходных снова накрыла непогода. В Предгорном округе была опасность прорыва дамбы, в Ставрополе вода сошла в Комсомольский пруд, из-за чего купальный сезон приостановили, а вблизи Сенгилеевского водохранилища заметили смерч.