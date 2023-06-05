Вышедшая из русла река Мутнянка в Изобильном на Ставрополье затопила улицы

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В городе Изобильном на Ставрополье река Мутнянка вышла из берегов и затопила несколько улиц. Водителям рекомендуют выбирать другие улицы для движения, чтобы не сломаться в воде. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Из-за выхода русла реки Мутнянки произошло подтопление следующих улиц: Железнодорожная, Комсомольская, Грязнова,Советская , Промышленная, Западная, – пишет ведомство.

На данный момент специалисты принимают меры по ограничению доступа воды в реку, чтобы остановить ее выход из русла. Улицы города пока что находятся в воде, поэтому следует поехать по другому маршруту.

Также напомним, что в Солнечнодольске на Ставрополье из-за потопа закрыли четыре детских сада. Специалисты убирают воду, но пока неизвестно, когда учреждения вновь откроют.