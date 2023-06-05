Локальный режим ЧС ввели в Ставрополе на территории тупика Монастырского

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

На территории тупика Монастырского в Ставрополе ввели локальный режим ЧС из-за оползня, из-за которого обвалилась часть грунтовой дороги и участок пешеходной зоны. Кроме того, там требуется замена ливневки. В зоне смещения грунта оказались 14 домов и 34 человека, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— Жертв нет, жилые помещения не пострадали. Обвалившийся участок дороги составляет 20 метров. Для жителей домов, к которым ограничили доступ, организовали временный путь. Также предстоит отремонтировать около 80 метров трубы коллектора, укрепить склон и засыпать овраг, – пишет ведомство.

Сейчас на место завозят и отсыпают инертные материалы, чтобы остановить обрушение грунта. К вечеру в мэрии должны разработать график аварийно-восстановительных работ. Из резервного городского фонда на эти цели выделят деньги.