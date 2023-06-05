Ранее судимый житель Ставрополья предстанет перед судом за убийство знакомого

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Предгорном округе Ставрополья осудят 40-летнего ранее неоднократно судимого жителя города Кисловодска. Вечером 20 марта этого года злоумышленнник 40-летнего ранее неоднократно судимого жителя города Кисловодска распивал со своим знакомым алкоголь. В какой-то момент отдыхающие поссорились.

— Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес не менее семи ударов ножом, а затем и табуретом по различным частям тела мужчины. От полученных травм 38-летний потерпевший скончался на месте, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника на месте преступления. На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.

— Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.