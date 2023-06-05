На Ставрополье пойманного с наркотиками мужчину осудили за взятку

Фото: СУ СКР по СК

В Ставропольском крае к условному сроку приговорили 40-летнего жителя соседнего региона, которого обвиняли в покушении на дачу взятки и незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

27 февраля 2023 года мужчина передал начальнику ОНК отдела МВД России по Кировскому городскому округу взятку. За 190 тысяч рублей он должен был закрыть его уголовное дело об обороте четырех грамм наркотиков. Полицейский предупредил коллег о готовившемся преступлении, и во время передачи денег взяткодателя задержали.

Мужчину признали виновным и приговорили его к пяти годам условно, с испытательным сроком на четыре года.