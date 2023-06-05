В Дагестане 75-летний отец зарезал своего сына

Фото: УМВД по РД

В Кизляре задержали 75-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Дагестану.

Вечером 4 июня в своем доме злоумышленник поскандалил с 52-летним сыном. Во время перепалки отец взял нож и дважды ударил обидчика. Потерпевшему вызвали скорую помощь, но он скончался до приезда медиков.

– Полицейские выехали на место происшествия, где обнаружили орудие преступления – кухонный нож. Собранный материал передан по подследственности, – сообщает пресс-служба УМВД по Дагестану.

Республиканское СУ СКР сообщает, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи просят арестовать фигуранта.