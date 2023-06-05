Еще одного «басаевца» отправили суд по делу о нападении на военнослужащих в Дагестане

От рук банды погибли 33 военнослужащих Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще один обвиняемый по делу о нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году скоро предстанет перед судом. Об этом сообщили в ГУ Генпрокуратуры по ЮФО и СКФО.

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утвердили обвинительное заключение по уголовному делу участника нападения на военнослужащих, произошедшем в Ботлихском районе Республики Дагестан в 1999 году.

Уроженец Шелковского района ЧИАССР обвиняется по нескольким статьям УК РФ: по ч. 2 ст. 209 (участие в банде), ст. 279 (активное участие в вооруженном мятеже) и ст. 317 (посягательство на жизнь военнослужащих).

Следствие утверждает, что в августе 1999 года обвиняемый вступил в состав одной из банд, которые находились под общим руководством Басаева и Хаттаба, и принял участие в нападении на военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Во время нападения он неоднократно открыл прицельные выстрелы из автомата «Калашникова» по военнослужащим войсковой маневренной части.

В результате нападения погибло 33 военнослужащих, а еще 34 получили ранения.

Дело направлено в Южный военный суд для рассмотрения по существу, а расследование в отношении остальных членов банды продолжается.