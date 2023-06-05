За минувшую неделю на Ставрополье поймали 163 пьяных водителя

На Ставрополье за прошедшую неделю поймали 163 пьяных водителя Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье за прошлую неделю, с 29 мая по 4 июня, автоинспекторы поймали 163 пьяных водителя. При этом 20 из них сели за руль в таком состоянии повторно, а за это им грозит уголовная ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Так, на прошлой неделе сотрудники ДПС Пятигорска в рамках профилактических мероприятий остановили иномарку, за рулем которой находилась 27-летняя гражданка с признаками опьянения, – пишет ведомство.

При проверке оказалось, что два года назад девушку уже лишали прав за пьяное вождение на 1,5 года. От теста на алкоголь она отказалась, а удостоверение она вернула всего пару месяцев назад. На нее завели уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию).

Автомобиль забрали на штрафстоянку, а материалы по делу водителя отправили в ОМВД России по городу Пятигорску. Автомобилисту грозит увеличение срока лишения прав, обязательные либо принудительные работы, а также до двух. лет лишения свободы.