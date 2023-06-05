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НовостиПроисшествия5 июня 2023 12:52

За минувшую неделю на Ставрополье поймали 163 пьяных водителя

Причем 20 из них попались на нарушении повторно, за что на них завели уголовные дела
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье за прошедшую неделю поймали 163 пьяных водителя

На Ставрополье за прошедшую неделю поймали 163 пьяных водителя

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье за прошлую неделю, с 29 мая по 4 июня, автоинспекторы поймали 163 пьяных водителя. При этом 20 из них сели за руль в таком состоянии повторно, а за это им грозит уголовная ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Так, на прошлой неделе сотрудники ДПС Пятигорска в рамках профилактических мероприятий остановили иномарку, за рулем которой находилась 27-летняя гражданка с признаками опьянения, – пишет ведомство.

При проверке оказалось, что два года назад девушку уже лишали прав за пьяное вождение на 1,5 года. От теста на алкоголь она отказалась, а удостоверение она вернула всего пару месяцев назад. На нее завели уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию).

Автомобиль забрали на штрафстоянку, а материалы по делу водителя отправили в ОМВД России по городу Пятигорску. Автомобилисту грозит увеличение срока лишения прав, обязательные либо принудительные работы, а также до двух. лет лишения свободы.