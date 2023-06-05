Жителям пострадавших от ливней домов на Ставрополье выплатят до 100 тысяч рублей

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На Ставрополье жителям пострадавших от ливней домов выплатят компенсацию из регионального бюджета. Всего в крае затопило более 200 придомовых территорий, а также есть случаи, когда вода зашла в жилища людей. Сложнее всего в период непогоды оказалось в Изобильненском, Шпаковском округах, Ставрополе и Пятигорске.

— Восстановительные работы начались сразу, как позволила погода, и продолжаются. Откачку воды из подтопленных участков и зданий ведём до сих пор. Жителям наиболее пострадавших территорий, где будет введен режим ЧС и чье имущество повреждено водой, дадим выплаты по краевому закону за счет средств резервного фонда, – написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в соцсетях.

Сейчас муниципальная комиссия должна начать обходить пострадавшие дома и оценивать причиненный ущерб. Выплат три: 10 тысяч рублей дают за каждого прописанного по адресу человека, еще 50 тысяч – за частичную утрату имущества каждому прописанному, а 100 тысяч – за полную утрату имущества на каждого проживающего.