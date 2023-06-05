В селе Сенгилеевском на Ставрополье пожарные потушили пожар на базе отдыха

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В селе Сенгилеевском на Ставрополье произошло возгорание двух жилых вагончиков. На одной из баз отдыха Шпаковского округа люди заметили огонь, поэтому пришлось вызывать пожарных. Сотрудники среагировали на вызов и поехали к отдыхающим.

Пожарные приехали на место происшествие и потушили огонь, однако он начал распространяться на другие здания. Специалисты продолжили тушить пламя, чтобы оно не спалило помещения.

— В результате пожара два вагончика спасти не удалось, они полностью сгорели, еще два пострадали от пламени. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Что послужило причиной возгорания, не сообщается. Пострадавших и жертв происшествия нет.