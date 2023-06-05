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НовостиПроисшествия5 июня 2023 14:16

За неделю жители Ставрополья отдали мошенникам более 48 млн рублей

Возбуждены уголовные дела, злоумышленников ищут
Данил ЮРКОВ
Жители Ставрополья за неделю отдали мошенникам более 48 млн рублей

Жители Ставрополья за неделю отдали мошенникам более 48 млн рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Ставрополья за прошедшую неделю, с 29 мая по 4 июня, отдали мошенникам более 48 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Так, неизвестный вышел на связь с 43-летней жительницей Петровского городского округа, – пишет ведомство.

Собеседник представился брокером и предложил женщине заработать. Жертва согласилась и взяла кредиты на 2,5 млн рублей, а затем несколькими операциями перевела деньги на неизвестный счет.

Потерпевшая поняла, что ее развели, когда деньги не прибавились. Она пошла в полицию. На неизвестного завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители ищут злоумышленника.

Ведомство просит быть бдительными при общении с неизвестными лицами и не перечислять деньги на неизвестные счета, чтобы не быть обманутыми.