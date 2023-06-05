За неделю жители Ставрополья отдали мошенникам более 48 млн рублей

Жители Ставрополья за неделю отдали мошенникам более 48 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Ставрополья за прошедшую неделю, с 29 мая по 4 июня, отдали мошенникам более 48 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Так, неизвестный вышел на связь с 43-летней жительницей Петровского городского округа, – пишет ведомство.

Собеседник представился брокером и предложил женщине заработать. Жертва согласилась и взяла кредиты на 2,5 млн рублей, а затем несколькими операциями перевела деньги на неизвестный счет.

Потерпевшая поняла, что ее развели, когда деньги не прибавились. Она пошла в полицию. На неизвестного завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители ищут злоумышленника.

Ведомство просит быть бдительными при общении с неизвестными лицами и не перечислять деньги на неизвестные счета, чтобы не быть обманутыми.