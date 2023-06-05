Более 15 тысяч пачек безакцизных сигарет изъяли у продавца на Ставрополье

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Невинномысске на Ставрополье сотрудники полиции узнали, что 33-летний житель города купил и планирует продать более 15 тысяч пачек безакцизных сигарет. Правоохранители приехали на торговые точки злоумышленника и провели обыски, где нашли табачную продукцию.

— В ходе проведения обысковых мероприятий в складских помещениях торговых точек мужчины полицейские обнаружили и изъяли табачные изделия, общая стоимость которых оценивается в 1,5 миллиона рублей, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На злоумышленника завели уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, совершенное в особо крупном размере). Расследование продолжается, доказательства вины подозреваемого собирают правоохранительные органы.