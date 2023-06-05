Режим ЧС ввели в Пятигорске из-за ухудшения погоды и подтопления домов

Фото: соцсети мэра Пятигорска Дмитрия Ворошилова

В Пятигорске ввели режим ЧС из-за ухудшения погодных условий и подтопления некоторых домов. В городе состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, где приняли это решение. Об этом заявил глава города Дмитрий Ворошилов.

— От дождевого паводка и подъема уровня грунтовых вод оказались подтопленными придворовые территории и домовладения горожан, а также социально значимые объекты и повреждена транспортная инфраструктура, – написал мэр Пятигорска в социальных сетях.

Только на 1 июня в городе выпало 37,2 миллиметра осадков, а плюсом к этому шли грозы и град. Последствия непогоды устраняют, но сейчас решили ввести режим ЧС, чтобы предупреждать серьезные повреждения инфраструктуры курорта.