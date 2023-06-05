В лобовом столкновении на Ставрополье один человек погиб и пять пострадали

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Грачевском округе Ставрополья произошло лобовое столкновение, в котором погиб человек и еще пять пострадали. Все произошло на 22 километре трассы «Астрахань – Элиста – Ставрополь». Водитель «Лады Калины» выехал на встречную полосу, где врезался в «Рено Логан». На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— От полученных травм на месте ДТП скончался 58-летний водитель «Калины» (место жительства уточняется). 62-летний водитель и четыре пассажирки «Рено» с тяжелыми травмами доставлены в реанимацию, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Пострадавшие, предположительно, – жители Апанасенковского округа. Сейчас решается вопрос о применении санавиации для транспортировки их в Ставрополь. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. Кроме того, проверку начала прокуратура.

— Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.