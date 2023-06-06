За два дня почти 450 жителей Ставрополья сообщили о последствиях непогоды

Фото: ПАСС Ставропольского края Фото: Залина ТАТАРОВА

На Ставрополье за 4 и 5 июня почти 450 местных жителей сообщили о последствиях сильных ливней, которые обрушиваются на регион уже долгое время. В основном люди готовили о подтоплениях домов, дворов и многоэтажных зданиях, а также про отключения воды и света.

Центр управления регионом отслеживал ситуацию и передавал проблемы в ответственные за это ведомства. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

— Восстановительные работы продолжаются, мы будем отрабатывать все случаи, в том числе вновь поступающие. Обращаюсь к главам и ответственным сотрудникам ведомств – проверяйте результаты лично, выезжайте на местность, если ситуация того требует, – написал губернатор в социальных сетях.

Штормовое предупреждение все еще действует на территории Ставропольского края. Сегодня, 6 июня, последний день, когда синоптики ожидают ливни, град и шквалистый ветер 20-23 м/с в сочетании с грозой. Дальше погода должна утихнуть. Непогода уже успела унести под воду целый поселок.