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НовостиПроисшествия6 июня 2023 6:39

Шесть автомобилей загорелись на улице Кулакова в Ставрополе

Пожарные смогли спасти только четыре машины
Данил ЮРКОВ
Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

В Ставрополе на улице Кулакова произошло возгорание нескольких автомобилей. Сперва в огне оказался один транспорт, а после пламя начало распространяться на ближайшие машины. На место вызвали пожарных, чтобы спасти собственность людей. Сперва об этом сообщили в социальных сетях. Информацию подтвердили в МЧС.

— Реагирование две единицы техники, восемь человек, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. Спасти удалось только четыре машины, хотя они и пострадали. Еще две сгорели полностью и вряд ли подлежал восстановлению.

Причины возгорания пока что неизвестны. Пожар ликвидирован и больше не угрожает машинам. Теперь специалисты смогут разобраться во всех причинах и обстоятельствах происшествия.