Скончавшийся от сердечного приступа водитель устроил аварию на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Ночью на 203 километре трассы «Ростов-на-Дону – Ставрополь» автомобиль «Лады Ларгус» неожиданно съехал в кювет, где транспорт сильно пострадал. На место приехали медики и автоинспекторы. Врачи констатировали смерть 60-летнего автомобилиста. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Предположительно, мужчина скончался в пути движения по причине проблем со здоровьем, – пишет ведомство. Сердечный приступ стал основной версией трагедии. Однако точную причину еще предстоит узнать.

Водитель не был злостным нарушителем правил дорожного движения, у него взяли кровь для анализов на состояние опьянения и чтобы установить точную причину смерти. По факту аварии проводится проверка.