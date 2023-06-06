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НовостиПроисшествия6 июня 2023 7:13

Скончавшийся от сердечного приступа водитель устроил аварию на Ставрополье

По факту происшествия проводится проверка
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Ночью на 203 километре трассы «Ростов-на-Дону – Ставрополь» автомобиль «Лады Ларгус» неожиданно съехал в кювет, где транспорт сильно пострадал. На место приехали медики и автоинспекторы. Врачи констатировали смерть 60-летнего автомобилиста. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Предположительно, мужчина скончался в пути движения по причине проблем со здоровьем, – пишет ведомство. Сердечный приступ стал основной версией трагедии. Однако точную причину еще предстоит узнать.

Водитель не был злостным нарушителем правил дорожного движения, у него взяли кровь для анализов на состояние опьянения и чтобы установить точную причину смерти. По факту аварии проводится проверка.