Лариса Долина выступит с концертом в финале всероссийского конкурса в Пятигорске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сцене Пятигорска выступит заслуженная артистка РФ Лариса Долина. В день России, 12 июня, пройдет финал всероссийского конкурса патриотической песни «Россия», который организовали при поддержке Минкультуры России.

Ведомство объявило набор на конкурс, жюри которого возглавит Лариса Долина. До 31 мая конкурсанты отправляли на почту видео с записью новой песни – придуманной самостоятельно или при участии привлеченных авторов, – а уже 11-12 июня в Пятигорске выберут 10 победителей.

— Принять участие могут талантливые исполнители от 18 до 45 лет. Фестиваль проходит в два этапа: заочный и очный, – сообщили в Минкультуры.

Выбрав победителей, 10 победителей вместе с Ларисой Долиной 12 июня исполнят свои песни в 18:00 на площади перед администрацией города Пятигорска.

В этот же день ровно год назад артистка в Парке Победы на Новопятигорском озере Пятигорска выступила на концерте «Россия – это мы!».