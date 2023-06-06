Ставропольцы больше не хотят становиться юристами

МТС изучила* мнения школьников и их родителей относительно будущего выбора профессии.

Выяснилось, что когда-то популярные у молодого поколения профессии, выпускники этого года считают наименее перспективными. Всего лишь 8% опрошенных ответили, что собираются реализоваться в области индустрии моды и красоты, а видят себя в области права лишь 4% выпускников 2023 года.

Фокус внимания школьников сместился в области медиабизнеса, блогинга, кинопроизводства. 35% опрошенных считают, что профессии в этих сферах наиболее востребованные и помогут им реализоваться в жизни.

Не все поддаются моде и хотят стать блогерами. 28% респондентов считают, что будущее за медициной и биотехнологиями, а 20% планируют выбрать профессию в области информационных технологий.

Солидарны с детьми и их родители. 29% опрошенных взрослых хотели бы видеть своего ребенка в ИТ-сфере, а 23% в медицине. Кстати, 8% взрослых считают туристическую отрасль перспективной для реализации своих детей.

- Сейчас у школьников пора сдачи итоговых госэкзаменов. Традиционно многие рассматривают сразу несколько вузов для поступления. Кроме итоговых баллов ЕГЭ на окончательный выбор вуза влияет ряд факторов: удаленность учебного заведения от дома, жизненные ориентиры и мечты. В ходе нашего исследования выяснилось, что 53% детей и 58% родителей считают, что окончательное решение о выборе профессии стоит принимать, ориентируясь на личностные качества абитуриента и его интересы. То есть большинство опрошенных считает, что будущая профессия должна быть делом жизни и приносить удовольствие. Но не забыли абитуриенты и про материальную составляющую. Треть опрошенных хотят освоить высокооплачиваемую профессию», - добавил директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

*с помощью сервиса «МТС Исследования» на основе онлайн-опросов в апреле более 3000 родителей и участников цифровой образовательной платформы МТС «Поколение М» по развитию детского творчества в цифровой среде в возрасте от 7-18 лет