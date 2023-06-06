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НовостиПроисшествия6 июня 2023 9:08

В Минводах лжеброкер обманул местного жителя на 1,5 млн рублей

Злоумышленник предложил заработать, но лишь украл деньги мужчины
Данил ЮРКОВ
Лжеброкер обманул жителя Минвод на 1,5 млн

Лжеброкер обманул жителя Минвод на 1,5 млн

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лжеброкер обманул 56-летнего жителя Минеральных Вод. Мужчине позвонил неизвестный и предложил заработать при помощи онлайн-биржи. Заинтересовавшись предложением, потерпевший взял несколько кредитов на 1,5 млн рублей, которые перечислил на неизвестные счета.

— Спустя время, не получив обещанных дивидендов, гражданин обратился с заявлением в окружной отдел внутренних дел, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На неизвестного завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранительные органы устанавливают личность и местонахождение мошенника. Расследование продолжается.