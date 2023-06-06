В Минводах лжеброкер обманул местного жителя на 1,5 млн рублей

Лжеброкер обманул жителя Минвод на 1,5 млн Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лжеброкер обманул 56-летнего жителя Минеральных Вод. Мужчине позвонил неизвестный и предложил заработать при помощи онлайн-биржи. Заинтересовавшись предложением, потерпевший взял несколько кредитов на 1,5 млн рублей, которые перечислил на неизвестные счета.

— Спустя время, не получив обещанных дивидендов, гражданин обратился с заявлением в окружной отдел внутренних дел, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На неизвестного завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранительные органы устанавливают личность и местонахождение мошенника. Расследование продолжается.