Почти 42 млн рублей заработала группа нелегальных банкиров на Ставрополье

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

На Ставрополье нелегальные «обнальщики» заработали почти 42 миллиона на преступной банковской деятельности. Пять человек – четыре мужчины и женщина – не позднее сентября 2019 года создали преступную группу для обналичивания денег в обход государственному и налоговому контролю. Злоумышленники придумали план и привели его в действие.

— Ими были созданы и приобретены более 35 фиктивных коммерческих организаций, в качестве руководителей которых были зарегистрированы как сами члены группы, так и номинальные директоры, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Клиенты, готовые воспользоваться услугами нелегального банка, получали фиктивные договоры купли-продажи или за производство товаров. Злоумышленники отдавали деньги с учетом комиссии за услуги, таким образом обналичивая средства в обход налогов.

В декабре 2020 года они смогли заработать 41 млн 800 тысяч рублей. На фигурантов завели уголовное дела по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения) и части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

— При них были обнаружены 35 банковских карт, 8 мобильных телефонов, 2 ноутбука, 1 айпад, 2 печати организаций и иные документы, используемые при осуществлении противоправной деятельности. Изъяты денежные средства в отечественной и иностранной валюте на общую сумму в размере более 10 млн рублей, а также транспортные средства злоумышленников, – сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.