На пяти маршрутах в Ставрополе максимальная стоимость проезда составит 30 рублей

На пяти маршрутах Ставрополя установили максимальный тариф в 30 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе на пяти городских маршрутах поставили максимальную стоимость проезда в 30 рублей. Решение приняли на заседании региональной тарифной комиссии Ставропольского края, документ вступил в силу со 2 июня.

Под предел стоимости поездки попали маршруты № 10, № 12, № 13, № 14 и № 46, то есть те, где пассажиров возят транспортные средства категории «М3» – автобусы с наличием более восьми мест и массой, превышающей пять тонн.

— Установить предельный максимальный уровень тарифа на перевозки

пассажиров автомобильными транспортными средствами категории «М3» <...> по регулируемому тарифу в размере 30 рублей за одну поездку, – говориться в опубликованном документе от 1 июня.

Такой тариф будет действовать не менее 1 года. После его могут продлить или повысить. Маршруты, осуществляющие перевозку по нерегулируемому тарифу, сами выбирают стоимость поездки.