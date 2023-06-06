Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июня 2023 10:33

На пяти маршрутах в Ставрополе максимальная стоимость проезда составит 30 рублей

Это распространяется на транспортные средства категории «М3», то есть автобусы
Данил ЮРКОВ
На пяти маршрутах Ставрополя установили максимальный тариф в 30 рублей

На пяти маршрутах Ставрополя установили максимальный тариф в 30 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе на пяти городских маршрутах поставили максимальную стоимость проезда в 30 рублей. Решение приняли на заседании региональной тарифной комиссии Ставропольского края, документ вступил в силу со 2 июня.

Под предел стоимости поездки попали маршруты № 10, № 12, № 13, № 14 и № 46, то есть те, где пассажиров возят транспортные средства категории «М3» – автобусы с наличием более восьми мест и массой, превышающей пять тонн.

— Установить предельный максимальный уровень тарифа на перевозки

пассажиров автомобильными транспортными средствами категории «М3» <...> по регулируемому тарифу в размере 30 рублей за одну поездку, – говориться в опубликованном документе от 1 июня.

Такой тариф будет действовать не менее 1 года. После его могут продлить или повысить. Маршруты, осуществляющие перевозку по нерегулируемому тарифу, сами выбирают стоимость поездки.