На детском празднике у озера в Железноводске заметили загорающих топлес девушек

Фото: соцсети мэра Железноводска Евгения Бакулина

В Железноводске на детском празднике у озера «30’Ка» посетители заметили загорающих топлес девушек. Разгневанные родители стали писать мэру города Евгению Бакулину, рассказав всю ситуацию. Сам глава города сказал, что ему предлагали создать нудистский пляж на участке озера, но от отказался.

— В прошлом году я уже получал предложение создать нудистский пляж на озере и я наотрез отказался от этой идеи. За год ничего не изменилось. Я все также против загорать нагишом в общественном месте, где, тем более, дети, – написал Евгений Бакулин в социальных сетях.

Мэр негодует, задавая вопрос «как можно было додуматься до такого», и призывает их к совести. При этом Бакулин заявил, что на деле детей было даже больше – 1,5 тысячи пришли только на флэшмоб.