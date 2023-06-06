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НовостиПроисшествия6 июня 2023 12:10

Жителя Владикавказа обманули на 130 тысяч за покупку оборудования для майнинга

Мошенник уверил жертву, что так он сможет получать криптовалюту и заработать, но ничего не доставил потерпевшему
Данил ЮРКОВ
Житель Владикавказа перевел мошеннику 130 тысяч рублей за оборудование для майнинга криптовалюты

Житель Владикавказа перевел мошеннику 130 тысяч рублей за оборудование для майнинга криптовалюты

Фото: Даниил ОПАРИН

Во Владикавказе 49-летний местный житель пришел в полицию после того, как его обманул мошенник. Потерпевший рассказал сотрудникам, что на сайте бесплатных объявлений он увидел объявление о продаже оборудования для майнинга криптовалюты.

— Он связался с продавцом, договорился о сделке и оплатил покупку – 130 тысяч рублей, и стал дожидаться доставки. Но оборудование до него так и не дошло, а продавец перестал выходить на связь, – сообщили в пресс-службе МВД по РСО – Алания.

Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личность и найти злоумышленника, который обманул человека. Ведомство пишет, что при покупке или продаже оборудования не стоит сразу же переводить деньги неизвестным, а сперва проверить отзывы других пользователей. Также следует обращать внимание, не является ли сайт объявлений мошенническим сайтом-двойником.