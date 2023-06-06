Жителя Владикавказа обманули на 130 тысяч за покупку оборудования для майнинга

Житель Владикавказа перевел мошеннику 130 тысяч рублей за оборудование для майнинга криптовалюты Фото: Даниил ОПАРИН

Во Владикавказе 49-летний местный житель пришел в полицию после того, как его обманул мошенник. Потерпевший рассказал сотрудникам, что на сайте бесплатных объявлений он увидел объявление о продаже оборудования для майнинга криптовалюты.

— Он связался с продавцом, договорился о сделке и оплатил покупку – 130 тысяч рублей, и стал дожидаться доставки. Но оборудование до него так и не дошло, а продавец перестал выходить на связь, – сообщили в пресс-службе МВД по РСО – Алания.

Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личность и найти злоумышленника, который обманул человека. Ведомство пишет, что при покупке или продаже оборудования не стоит сразу же переводить деньги неизвестным, а сперва проверить отзывы других пользователей. Также следует обращать внимание, не является ли сайт объявлений мошенническим сайтом-двойником.