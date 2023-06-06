Сотрудницу коммерческого предприятия на Ставрополье поймали на взятке в 170 тысяч

Сотрудница предприятия со Ставрополья попалась на взятке в 170 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Шпаковском округе Ставрополья на сотрудницу коммерческой организации завели уголовное дело за взятку инженеру отдела по оформлению разрешений и согласований ФКУ «Управление автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства».

С января 2021 года по май 2022 года подозреваемая перевела 170 тысяч рублей, чтобы ускорить процесс проверки и получить разрешение на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам Ставропольского края.

На сотрудницу завели дело по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

— В настоящее время следователем проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Против экс-сотрудника ФКУ также завели дело по факту получения трех взяток.