В Ставрополе из-за перебоев с электричеством могут перестать работать светофоры
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Из-за перебоев с электричеством в Ставрополе могут наблюдаться перебои в работе 10 светофоров на центральных улицах. Это связано с аварийным отключением нескольких электроподстанций, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.
- Доваторцев – Шпаковская;
- Доваторцев – Серова;
- Доваторцев – Тельмана;
- Доваторцев – Тухачевского;
- Доваторцев, 329 квартал;
- Шпаковская, 17 школа;
- Ленина;
- Мира;
- Короленко;
- Пржевальского;
Водителям следует обращать внимание на знаки приоритета на дорогах. Специалисты должны начать ремонт на подстанциях, а пока светофоры могут перестать работать.