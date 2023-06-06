В Ставрополе из-за перебоев с электричеством могут перестать работать светофоры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за перебоев с электричеством в Ставрополе могут наблюдаться перебои в работе 10 светофоров на центральных улицах. Это связано с аварийным отключением нескольких электроподстанций, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

КАКИЕ СВЕТОФОРЫ В СТАВРОПОЛЕ ПЕРЕСТАЛИ РАБОТАТЬ

- Доваторцев – Шпаковская;

- Доваторцев – Серова;

- Доваторцев – Тельмана;

- Доваторцев – Тухачевского;

- Доваторцев, 329 квартал;

- Шпаковская, 17 школа;

- Ленина;

- Мира;

- Короленко;

- Пржевальского;

Водителям следует обращать внимание на знаки приоритета на дорогах. Специалисты должны начать ремонт на подстанциях, а пока светофоры могут перестать работать.