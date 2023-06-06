Юрлицо оштрафовали за попытку подкупа сотрудника нефтегазовой компании

Компании выписали штраф в полмиллиона за попытку подкупа Фото: Даниил ОПАРИН

На Ставрополье оштрафовали компанию, которая пыталась подкупить сотрудника нефтегазовой компании. Представитель юридического лица пришел с 500 тысячами рублей, предложив взять их и принять некачественное выполнение работ на проведение измерений и испытаний электротехнического оборудования.

— По данному факту прокурором города в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Компанию привлекли к административной ответственности. Ей предстоит выплатить штраф в 500 тысяч рублей. Исполнение судебного акта находится на контроле ведомства.