Водитель погиб из-за чужого нарушения правил разворота на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Буденновске на Ставрополье, на трассе «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды», водитель ВАЗ-21124 решил развернуться вне перекрестка, но не убедился в безопасности маневра. По встречной полосе ехал «Ниссан Пульсар», в который врезался отечественный автомобиль. От удара иномарку по инерции бросило в дерево.

— От полученных травм на месте скончался водитель «Ниссан», 37-летний житель Буденновского округа. В больницу с травмами доставлены два пассажира этого же автомобиля, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем ВАЗа сидел 59-летний местный житель, который не пострадал. За последние два года он не получал штрафов за нарушение правил дорожного движения, в момент аварии был трезвый. По факту аварии проводится проверка, решается вопрос о заведении уголовного дела.