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НовостиПроисшествия7 июня 2023 7:19

Угрозы минирования поступили в здания городского и мирового судов Кисловодска

Экстренные службы провели места
Данил ЮРКОВ
В здания судов Кисловодска поступили сообщения о минировании

В здания судов Кисловодска поступили сообщения о минировании

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Кисловодске с самого утра в здания городского и мирового судов поступили анонимные сообщения о минировании учреждений. Службы поехали на место происшествия, чтобы выяснить, правда ли есть угроза взрыва.

В случае подтверждения информации саперы начали бы разминировать опасные находки. В ином случае учреждения продолжат работать в штатном режиме. Спецслужбы закончили проверку зданий, сообщил мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

— Все экстренные службы выехали с проверкой на места. Была проведена эвакуация. По итогам проверки информация о минировании не подтвердилась, – написал мэр курорта в социальных сетях. Учреждения продолжают работать в штатном режиме.