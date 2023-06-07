МЧС предупреждает жителей Ставрополья о риске выхода реки Калаус из берегов

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На Ставрополье, возле села Воздвиженского, река Калаус может выйти за берега из-за подъема воды до опасных отметок. Из-за этого существует угроза подтопления приусадебных участков и дворов, расположенных в пойме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Ведомство рекомендует жителям находящимся под угрозой подтопления домов заранее подготовить документы и личные вещи в случае эвакуации, по возможности стоит заранее самостоятельно покинуть зону потопа. Также стоит вывезти транспорт, освободить подвалы от вещей и продовольствия, создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей.

С собой в случае эвакуации следует взять теплые вещи, двухсуточный запас продуктов и воды. Категорически запрещено употреблять пищу, попавшую в воду. Первым делом следует помочь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. При выходе из дома надо отключить свет и газ.

При входе в дом после спада воды надо соблюдать меры предосторожности: сперва открываются окна и двери для проветривания (в случае, если произошла утечка газа). Свет включать нельзя, так как возможна поломка проводки.