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НовостиПроисшествия7 июня 2023 8:44

Пенсионер из Невинномысска несколько раз ударил топором своего племянника

На него завели уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Пенсионер пытался убить племянника в Невинномысске

Пенсионер пытался убить племянника в Невинномысске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Невинномысске 65-летнему местному жителю грозит срок. Вечером 3 мая пенсионер вместе с 40-летним племянником распивали алкоголь, однако в какой-то момент поссорились. Повод был, по всей видимости, значим для злоумышленника, поэтому он взял топор и несколько раз ударил им родственника по голове.

— Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи, мужчина остался жив. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

На пенсионера завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Следователи осмотрели место происшествия, назначили ряд экспертиз и собирают доказательства вины подозреваемого. Расследование продолжается.