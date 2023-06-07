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НовостиПроисшествия7 июня 2023 8:57

Гидрометцентр предупреждает о высоком риске пожаров на юго-востоке Ставрополья

Пожароопасность поднялась до 4 класса
Данил ЮРКОВ
Фото: Ставропольский гидрометцентр

Фото: Ставропольский гидрометцентр

На юго-востоке Ставропольского края до конца суток 7 июня сохранится высокий риск возникновения пожаров. В Курской и Рощино пожароопасность подняли до 4 класса, а это значит, что пожарным надо быть готовым к появлению огня. Об этом сообщили в Ставропольском гидрометцентре.

— До конца суток 7 июня 2023 года в юго-восточных районах Ставропольского края местами ожидается высокая пожароопасность (4 класс), — предупредили в ведомстве. При этом местами в регионе пойдут дожди.

Одновременно с этим в Степновском, Буденновском, Курском и Арзгирском округах, а также на полях предприятий в Благодарненском, Георгиевском, Новоселицком и Кировском округах высокая засуха под озимыми культурами, представляющая опасность для посевов.