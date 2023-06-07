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НовостиПроисшествия7 июня 2023 9:09

С властей Ессентуков взыскали деньги за покусанного собакой школьника

Ребенок возвращался домой, но на него напало животное
Данил ЮРКОВ
Бродячая собака покусала ребенка, а администрацию обязали выплатить компенсацию

Бродячая собака покусала ребенка, а администрацию обязали выплатить компенсацию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ессентуках через суд взыскали моральную компенсацию за покусанного бродячей собакой ребенка. В этому году школьник возвращался домой со школы, как неожиданно на него напали и укусили. С ранами разной тяжести его доставили в больницу, где несовершеннолетний проходил курс лечения.

— Обязанность по отлову безнадзорных животных возложена на орган местного самоуправления, которым действенные меры по решению данной проблемы в городе-курорте не приняты, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Прокуратура решила обратиться в суд с иском по факту происшествия. Ребенку был причинен моральный вред, поэтому местную администрацию обязали выплатить 50 тысяч рублей. Требования ведомства полностью удовлетворены. Прокуратура следит за исполнением судебного акта.