Злостный нарушитель ПДД врезался в дерево на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Курском округе Ставрополья, вблизи станицы Курская, водитель «BMW-520i» ехал по трассе, но в какой-то момент потерял управление и съехал с дороги в дерево. Одной из причин произошедшего назвали потерю сознания из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— С травмой головы в больницу доставлен 34-летний водитель, житель Курского округа. Пострадавший оказался злостным нарушителем ПДД, за последние два года он 22 раза привлекался к ответственности за грубые нарушения правил движения, – пишет ведомство.

При госпитализации у него взяли кровь для анализов на алкоголь. Автомобиль в момент аварии был технически исправен. По факту происшествия проводится проверка, все причины и обстоятельства устанавливаются.