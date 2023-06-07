«Россети Северный Кавказ» повышают надежность электроснабжения 28 тыс. сельских жителей в Северной Осетии

«Россети Северный Кавказ» приступили к подготовке энергообъектов в Кировском районе Северной Осетии к предстоящему осенне-зимнему периоду. Всего в текущем году энергетики регионального филиала «Севкавказэнерго» отремонтируют здесь в распределительных сетях 10/0,4 кВ более 40 км линий электропередачи и 14 трансформаторных подстанций.

Мероприятия пройдут на территории всего района: в семи сельских населенных пунктах, где суммарно проживают более 28 тысяч человек.

Специалисты районных электрических сетей заменят 76 отслуживших срок эксплуатации опор и порядка 6 км ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП), который более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Использование СИП позволяет повысить качество электроснабжения потребителей, снизить потери электроэнергии, а также эксплуатационные и ремонтные затраты.

Комплекс технических мероприятий направлен на обеспечение надежного электроснабжения жителей района, объектов здравоохранения и образования, агропромышленных и других предприятий.

Всего на реализацию Программы технического обслуживания и ремонта текущего года в Кировском районе Северной Осетии компания «Россети Северный Кавказ» направит порядка 5 млн рублей.