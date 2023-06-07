Жительница Ставрополья дала взятку для избежания уголовной ответственности мужа

Жительницу Ставрополья поймали на взятки за мужа, которого заподозрили в краже Фото: Олег ЗОЛОТО

В Изобильненском округе Ставрополья 42-летняя жительница села Птичье может попасть в тюрьму за взятку полицейскому. Вечером 6 апреля сотрудник пришел в дом к женщине, чтобы найти ее мужа, подозреваемого в краже имущества.

Супруга решила помочь суженному, поэтому предложила правоохранителю деньги за прекращение проверки и избежание уголовного преследования.

— Сразу после передачи денежных средств женщина была задержана на месте сотрудниками ОЭБ и ПК Отдела МВД России по Изобильненскому городскому округу, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

На женщину завели уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Расследование продолжается, следователи собирают доказательства вины подозреваемой и устанавливают все обстоятельства произошедшего.