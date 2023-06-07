Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 июня 2023 13:10

Из-за упавшего на ребенка забора завели дело на сотрудников мэрии Ставрополя

Сейчас 10-летний мальчик находится под наблюдением врачей
Данил ЮРКОВ
На сотрудников администрации Ставрополя завели уголовное дело после падения забора на ребенка

На сотрудников администрации Ставрополя завели уголовное дело после падения забора на ребенка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе на сотрудников администрации завели уголовное дело после падения забора на 10-летнего ребенка. Все произошло на одной из площадок города, за потерпевшим приехали медики, под наблюдением которых он находится и сейчас. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

— В целях всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего по поручению руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю Игоря Иванова в следственном отделе по Промышленному району города Ставрополь возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников администрации (статья 293 УК РФ), – пишет ведомство.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев. Скоро будет назначена судебная экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.