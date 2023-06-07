Из-за упавшего на ребенка забора завели дело на сотрудников мэрии Ставрополя

На сотрудников администрации Ставрополя завели уголовное дело после падения забора на ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе на сотрудников администрации завели уголовное дело после падения забора на 10-летнего ребенка. Все произошло на одной из площадок города, за потерпевшим приехали медики, под наблюдением которых он находится и сейчас. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

— В целях всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего по поручению руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю Игоря Иванова в следственном отделе по Промышленному району города Ставрополь возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников администрации (статья 293 УК РФ), – пишет ведомство.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев. Скоро будет назначена судебная экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.