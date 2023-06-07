Члена преступной банды патрульных МВД в Пятигорске осудят за вымогательства взяток

Участник преступной банды МВД в Пятигорске пойдет под суд за вымогательства взяток Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пятигорске осудят одного из членов преступной группировки ПСС МВД по городу. Бывший командир отдельного батальона Николай Дмитриенко решил нелегально заработать. Для этого он создал банду с подчиненными должностными лицами, в том числе там был Кахарера Кации, которого скоро осудят. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Члены организованной и возглавляемой Дмитриенко преступной группы на протяжении нескольких лет под угрозами привлечения к уголовной и административной ответственности получили взятки в размере около 4 млн 500 тысяч рублей, – пишет ведомство.

Не менее 20 потерпевших незаконно торговали на территории, прилегающей к «Верхнему рынку» Пятигорска, а еще 10 попались на покупке и хранении наркотиков. Против банды сотрудника завели уголовные дела.

На Кации завели дело по пунктам «а», «б», «в» части 5 статьи 290 УК РФ (вымогательство и получение взяток в составе организованной группы). Расследование против него завершилось. Материалы по его делу направили в суд на рассмотрение. Дела других участников продолжают расследовать.