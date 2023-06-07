Режим ЧС ввели в двух городах и трех округах Ставрополья из-за прошедших ливней

Последствия сильных ливней сходит на нет. Фото: соцсети главы Предгорного округа Николая Бондаренко

В Ставрополе, Пятигорске, а также в Изобильненском, Туркменском и Предгорном округах ввели режим ЧС из-за прошедших по региону ливней. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, сказав, что это позволит начать работать с пострадавшими от непогоды жителями.

— Это позволит нам начать работу по проведению выплат людям – по 10 тысяч рублей и по 50 тысяч и 100 тысяч рублей – в случае частичной или полной утраты имущества, соответственно, – написал Владимир Владимиров в социальных сетях.

Фото: соцсети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

От глав городов и муниципалитетов губернатор ждет списки тех, кто ждет помощи после разрушений от стихии. Краевые минтруда и минфин должны быстро отработать полученные списки, чтобы передать помощь в кратчайшие сроки.