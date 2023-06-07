Восьмилетнего ребенка на квадроцикле поймали на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В селе Левокумском на Ставрополье сотрудники ДПС во время патрулирования заметили странного водителя квадроцикла. Транспорт проехал через проезжую часть с тротуара на тротуар, а за рулем сидел ребенок. Автоинспекторы догнали квадроцикл и остановили его. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

— За рулем находился восьмилетний мальчик. На место вызвали отца ребенка, который пояснил, что в отсутствие взрослых сын воспользовался ключами от транспорта и поехал кататься в парк, – пишет ведомство.

Отцу ребенка выписали штраф по части 1 статьи 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки) за то, что тот оставил квадроцикл с ключами в доступном для ребенка месте. Транспорт передали отцу.

На этом история не закончилась, так как сотрудники отдела по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с родителями.