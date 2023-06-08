Четыре автомобиля попали в аварию из-за нарушительницы в Ставрополе

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На улице Матрены Ноздрачевой во дворе многоэтажного дома Ставрополя водитель «Шкода Йети», предварительно, не справилась с управлением. Из-за этого автомобилистка врезалась в ВАЗ-211440, а после иномарка продолжила движение по инерции и задела два припаркованных «Хендэ Солярис» и «BMW-520i».

— В ДТП травму головы получила пассажирка ВАЗа. Водители не пострадали. За рулем «Шкода» находилась 36-летняя жительница Ставрополя, которая была трезва, за последние 2 года женщина 10 раз привлекалась к ответственности за нарушение ПДД, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Чаще всего автомобилистку штрафовали за скорость. Причину аварии она объяснила тем, что мусорный бак якобы закрыл ей обзор, из-за чего она не разглядела приближающийся справа ВАЗ. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.