В Минводах тройная авария грузовиков стала причиной утренних пробок

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Утренняя пробка в Минеральных Водах появилась из-за тройной аварии грузовиков. На 349 километре трассы «Кавказ» водитель фуры «Вольво» не выдержал безопасной дистанции и врезался в стоявшую на красном светофоре ГАЗель.

По инерции отечественный грузовик врезался в минивэн «Фольксваген Крафтер» с прицепом. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— В результате удара от ГАЗели отлетел газовый баллон, который повредил стоящий в соседней полосе автомобиль ВИС. С тяжелой травмой головы в больницу доставлен 23-летний водитель грузовой ГАЗели, житель КБР, – сообщили в ведомстве.

За рулем «Вольво» сидел 31-летний житель Ставрополя, который за последние два года получил 12 штрафов за нарушение правил дорожного движения, чаще всего за скорость. По факту аварии проводится проверка.