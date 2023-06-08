Первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров: Мы видим динамику развития видов спорта в Северной Осетии

Фото: портал республики Северная Осетия - Алания

Председатель Правительства РСО – Алания Борис Джанаев встретился с первым заместителем министра спорта России Азатом Кадыровым, который прибыл в Северную Осетию с рабочим визитом. Стороны обсудили основные направления дальнейшего взаимодействия, в частности, по развитию спортивной инфраструктуры в республике, массового спорта, поддержки спортсменов и тренеров, а также материально-технического обеспечения профильных учреждений.

Состоялось расширенное рабочее совещание, участники которого рассмотрели вопросы реализации на территории Северной Осетии федеральной программы «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Борис Джанаев подчеркнул, что развитие физической культуры и пропаганды массового спорта в республике – важное направление работы руководства региона.

– Северная Осетия славится своими спортивными традициями, мы гордимся результатами наших чемпионов. У нас очень профессиональный тренерский состав, который передает свой опыт молодому поколению. Безусловно, работа правительства ориентирована на развитие этой сферы, укрепление и популяризацию массового спорта, создание условий для занятий спортом для жителей региона – именно такую задачу ставит перед нами Глава республики Сергей Меняйло. Сегодня во всех районах республики работают спортивные объекты, физкультурно-оздоровительные комплексы, открытые площадки. Продолжается строительство современных спортивных объектов. В 2022-2023 годах у нас реализуются 12 объектов инфраструктуры спорта почти на 3 млрд рублей. Большое содействие нам оказывает Министерство спорта России. Сегодняшний диалог имеет важную роль, наша команда настроена на результат и большие спортивные достижения, – отметил Борис Джанаев.

Фото: портал республики Северная Осетия - Алания

В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в Северной Осетии построены многофункциональные спортивные площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа и ГТО-площадки. Во Владикавказе открылся современный тренировочный центр по спортивной борьбе, а в Ардоне – спортивный комплекс. После масштабной реконструкции заработал стадион «Пищевик». Кроме того, как сообщил министр физической культуры и спорта республики Сослан Кочиев, оказана государственная поддержка на закупку необходимого оборудования и инвентаря организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва.

Северная Осетия продолжает активно развивать спортивную инфраструктуру. Во Владикавказе идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и крытого футбольного манежа. Запланировано оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания малой площадки ГТО в поселке Заводской.

Предусмотрены также субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, и субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.

Особое внимание на совещании уделили реализации в Северной Осетии федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Как сообщил министр, он предусматривает установку «умных» площадок в селении Сунжа и в городе Моздоке.

Фото: портал республики Северная Осетия - Алания

– «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» – новый федеральный проект, участником которого в качестве пионера является Северная Осетия. Таких регионов у нас немного. Республика имеет очень хорошие исторические традиции и хорошие перспективы, и мы видим здесь динамику развития видов спорта. Очень хорошая поддержка и Главы республики Сергея Ивановича, за что ему большое спасибо. За период реализации госпрограммы более 4 млрд рублей уже инвестировано в развитие спортивной инфраструктуры из федерального бюджета и, уверен, мы продолжим софинансирование проектов, которые реализуются в республике, – отметил Азат Кадыров.

Во Владикавказе в этом году начнут строить современный спортивный комплекс нового поколения – фиджитал-центр. На площадке будет создано единое пространство для совершенствования навыков как в классических, так и цифровых видах спорта. Оно включает в себя спортивные площадки, зоны для компьютерных и консольных игр, а также виртуальной реальности.

По словам Сослана Кочиева, в регионе внедрена автоматизированная информационная система «Мой спорт», значительно упрощающая процесс анализа, мониторинга, контроля и учета спортивной деятельности.

– Первый сервис, который мы выводим на единый портал государственных услуг – это сервис записи в спортивные школы, позволяющий записать своего ребенка в спортивную школу. Республика находится в передовиках, достаточно активно идет процесс подключения спортивных школ. Спасибо за поддержку проекта, – отметил Азат Кадыров.

Подводя итоги совещания первый заместитель министра спорта России отметил эффективную работу руководства Северной Осетии:

– Работа, которая проводится в республике, оценивается позитивно. Очевидно ежедневное внимание к сфере физкультуры и спорта, – отметил Азат Кадыров.

Фото: портал республики Северная Осетия - Алания

Борис Джанаев также принял участие в бизнес-встрече Азата Кадырова с президентом ассоциации инвесторов России в сфере физической культуры и спорта «Прорыв» Евгением Вайнером и частными партнерами. Диалог был посвящен вопросам формирования единого информационного и правового поля в области применения механизмов государственно-частного партнерства.

Инвесторы из разных регионов страны обменялись опытом реализации проектов с привлечением частных и федеральных средств, озвучили проблемы, возникающие в процессе использования механизмов ГЧП, поделились советами и наработками.

– Для нас очень важно, что такое крупное деловое мероприятие проходит именно в Северной Осетии. Сегодня у нас активно используются новые формы сотрудничества между инвесторами и государством для развития спортивной инфраструктуры. Применение механизма ГЧП – один из эффективных инструментов, который нам интересен. В текущем году приступили к строительству во Владикавказе физкультурно-оздоровительного комплекса «Клеверспорт». Мы готовы к максимальному вовлечению и оказанию содействия тем инвесторам, которые хотят прийти в республику, – подчеркнул Борис Джанаев.

Евгений Вайнер акцентировал внимание на важности диалога между органами власти и бизнес-сообществом при решении общих задач по развитию спорта в России:

– Не зря мы выбрали местом проведения встречи Владикавказ: здесь мы подписывали в свое время соглашение о создании первого проекта на Северном Кавказе с использованием механизма ГЧП. Сюда приглашены инвесторы со всей страны для того, чтобы обсудить проблематику процессов реализации проектов в сфере ГЧП. Мы решили провести открытый диалог и на примере уже исполненных проектов и тех, которые находятся на стадии претворения в жизнь, понять, чем еще мы можем помочь инвесторам, создавать более привлекательные возможности, в том числе и в Северной Осетии.

Азат Кадыров отметил, что в регионах страны, в том числе и в Северной Осетии, появляется все больше инвесторов, готовых вкладывать средства в спорт, поэтому есть все предпосылки для того, чтобы эта сфера становилась полноценной отраслью экономики.

– Любой новый объект – это экономика, новые рабочие места, возможности для малого и среднего предпринимательства, рост сопутствующих услуг. Спортивные объекты как сфера приложения инвестиций имеют перспективу экономической рентабельности, – подчеркнул первый замминистра спорта РФ.

Фото: портал республики Северная Осетия - Алания

Так, общая стоимость проекта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса «Клеверспорт» во Владикавказе составляет 738 млн рублей. 51% суммы предоставит частный партнер, остальная сумма будет выделена из федерального (43%) и республиканского (6%) бюджетов. Объект позволит серьезно увеличить количество людей, регулярно занимающихся спортом. За смену он примет 160 человек, за день – порядка 2 тысяч. За год общее количество занимающихся составит 7 тысяч человек. Комплекс даст и порядка 90 новых рабочих мест.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшей совместной работе по обозначенным направлениям.

Также в рамках рабочего визита Азат Кадыров побывал на крупных спортивных объектах республики. Среди них – реконструируемый республиканский стадион «Спартак».

На восточной трибуне здесь полностью установлены железобетонные конструкции, строители приступили к монтажу металлоконструкций теневого навеса, ведутся отделочные работы подтрибунных помещений и устройство бетонных конструкций под посадочные места.

На западной трибуне идут работы по устройству железобетонных конструкций каркаса трибуны, залиты две из четырех наклонных плит. На двух других ведется монтаж каркаса наклонных плит из арматуры. Строители приступили к монтажу металлоконструкций теневого навеса.

Фото: портал республики Северная Осетия - Алания

Кроме того, первый заместитель министра спорта России посетил тренировочный центр по спортивной борьбе во Владикавказе, территорию будущего физкультурно-оздоровительного комплекса «Клеверспорт», строительные площадки ФОКа с плавательным бассейном и крытого футбольного манежа в микрорайоне «Новый город», стадион «Пищевик» в Беслане и «умную» спортивную площадку в селении Сунжа Пригородного района.